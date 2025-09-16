°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025
salud bucal
incautación
medallas de bronce
DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Representantes regionales disfrutaron de un paseo en el Tren Solar

Invitan a más representantes estudiantiles a vivir la experiencia turística que ofrece el Tren Solar de la Quebrada.

Martes, 16 de septiembre de 2025 18:51
EMBAJADORAS DE LAS 4 REGIONES DISFRUTARON DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA QUE OFRECE EL TREN SOLAR

En el marco del plan de responsabilidad social empresarial, un grupo de representantes estudiantiles de las 4 regiones disfrutaron del recorrido del Tren Solar de la Quebrada.

El grupo juvenil hizo el tramo Volcán - Purmamarca, vivenciando una experiencia única que ofrece el servicio turístico.

De la experiencia participaron representantes y chico 10 de los departamentos de Tumbaya; Tilcara; Humahuaca; El Carmen; Palpalá; Yavi; Cochinoca; Susques; Valle Grande; Ledesma y Santa Bárbara.

Desde la secretaría se informó que las representantes interesadas en formar parte de la experiencia Tren Solar de la Quebrada podrán comunicarse al 0388-4239423 o al correo: [email protected]

La iniciativa busca promover la inclusión y el desarrollo regional, permitiendo conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de la Quebrada.

 

 

 

 

