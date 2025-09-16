°
16 de Septiembre, Jujuy, Argentina
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Los “Lobos” piden ayuda para terminar su carroza

La comunidad educativa de la ENET N°1 convocó a exalumnos, familiares y vecinos a colaborar en los talleres para ultimar detalles antes de los desfiles de la FNE.

Martes, 16 de septiembre de 2025 17:17

A pocos días del inicio de los tradicionales desfiles de carrozas, los carroceros de la ENET N°1 lanzaron un llamado a la solidaridad para poder finalizar los últimos detalles de su carroza.

Desde la institución invitaron a exalumnos, familiares, simpatizantes y vecinos a sumarse a los talleres del colegio, llevando tijeras y sobre todo muchas ganas de ayudar. “Hoy los Lobos nos necesitan más que nunca. Vamos a ser una sola familia por nuestra carroza”, expresaron en el comunicado difundido.

Mientras tanto, comenzaron los traslados de carrozas hacia Ciudad Cultural y mañana continuará el movimiento de estructuras, en la previa de la esperada Semana del Estudiante, que ya se palpita con entusiasmo y nerviosismo entre los jóvenes.

 

 

