Dos hermanos son buscados luego de herir a un hombre

Dos hermanos son intensamente buscados por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de haber sido acusados de apuñalar a un hombre de 34 años, con el que previamente compartían bebidas alcohólicas.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la mañana del domingo pasado en la intersección de Nicaragua y Colombia del barrio San Rosa de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos hermanos conocidos como "Cuchillo" y "Pijotero" Torres.

En un momento determinado, los protagonistas iniciaron una acalorada discusión y uno de los hermanos extrajo entre sus prendas de vestir un arma blanca y lo atacó, provocándole serias heridas en la zona abdominal.

La víctima fue trasladada a la guardia del nosocomio "Guillermo Páterson" de San Pedro por el personal del Same, quien ingresó con el diagnóstico de heridas de arma blanca y quedó alojado en la sala de cuidados intensivos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó a los efectivos de la Seccional 35º y al personal de la Brigada de Investigaciones que inicien las correspondientes diligencias, para dar con los protagonistas.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los investigadores tomaron conocimiento que el presunto autor del sangriento hecho es un joven identificado como Héctor Abraham "Cuchillo" Torres, quien continúa prófugo junto a su hermano.

Por otra parte se supo que el estado de salud de la víctima es grave y continúa internado.