Comienzo de semana caluroso e inestable

El Servicio Meteorológico Nacional anució para este comienzo de semana una temperatura mínima de 16 °C, mientras que la máxima llegará a los 30 °C.

Por la mañana se espera buen tiempo, aunque por la tarde existe una posibilidad de entre 10 a40% de probabilidades de chaparrones y durante la noche esa probabilidad aumenta hacia un 70% y se esperan tormentas aisladas.

Los vientos serán de direcciones variables, al comienzo del día tendrán dirección NO con ráfagas de hasta 22 km/h, cambiando a la tarde al Ssector N y para terminar la jornada variarán desde el sector SE.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.