“Muni Activa”, en las 281 Viviendas de Alto Comedero

La plazoleta de las 281 Viviendas de Alto Comedero se vistió de fiesta y movimiento gracias a la iniciativa "Muni Activa", una propuesta del municipio capitalino que busca promover el deporte, la salud y la recreación para todas las generaciones. El evento contó con la participación activa de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes disfrutaron de una jornada repleta de actividades.

Sergio Armata, coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en Adultez y Adultos Mayores de la comuna, destacó la importancia de esta nueva propuesta municipal. "En esta ocasión, en el barrio 281 Viviendas, se desarrollaron clases de ritmo, gimnasia, entrenamiento funcional y un encuentro de Newcom, actividades que congregaron a diversas familias del sector", apuntó el funcionario municipal.

Para los más pequeños, la jornada estuvo cargada de diversión con propuestas recreativas y juegos, incluyendo un predeportivo de fútbol. "Estamos más que contentos de poder estar en este barrio y seguir recorriendo toda la ciudad", expresó Armata, evidenciando la satisfacción por la respuesta de la comunidad.

Benicio Ruiz, director de Deportes del distrito Alto Comedero, resaltó la integración lograda a través de estas actividades. "Creo que esta integración de la población adulta y adulta mayor tiene que ver sobre todo por realizar actividades con el bienestar general", señaló Ruiz.

Contención

Subrayó que estos espacios son fundamentales para alcanzar el objetivo de promover el bienestar y la salud de las personas. "Ahora la idea es continuar con estas actividades de la 'Muni Activa' y que todo sea en ese marco de la recreación, de la diversión y que tenga que ver con el objetivo general que es el bienestar de la persona con el tema de la salud", añadió Ruiz.

Mario Lamas, subdirector de Adultos Mayores, enfatizó la visión integral del municipio. "Nuestro intendente Raúl Jorge, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, quiere que la Municipalidad tenga la contención para la sociedad, tanto sea -como le decía- las generaciones de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores", concluyó Lamas, resaltando el compromiso de la gestión con el bienestar de toda la sociedad.