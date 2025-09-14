ABP se prepara a pleno

La Asociación de Básquet de Palpalá (ABP) intensifican su preparación física y técnica con el combinado femenino en la categorías +60 que actualmente es campeón y disputará la 5º Final de Regionales edición 2025 desde el próximo viernes 19 del corriente mes en Comodoro Rivadavia (Chubut) buscando quedare en el podio de la competencia entre tantos representantes del país que también mostrarán su nivel de juego.

El certamen organizado por la Federación Femenina de Maxibásquet Argentina (Ffemar) tendrá a las jugadoras palpaleñas representando no solo a su ciudad sino a todo Jujuy. Y el impulso para esta importante travesía llega gracias a la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, que, mediante una donación de un juego de camisetas, busca brindar un respaldo significativo a esta delegación.

En este sentido, Matías Jaramillo, presidente de ABP, expresó su gratitud diciendo que "estamos muy emocionados y felices por esta donación que es muy importante. Ellas van a ir representando a la ciudad y al NOA". En otro tramo afirmó que "el básquet en Palpalá tiene una historia rica con 38 años de actividad ininterrumpida y alberga a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores".