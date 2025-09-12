Salieron de Jujuy con drogas

Tres hombres fueron detenidos en La Rioja, tras ser descubiertos con marihuana, cocaína y pasta base en un colectivo que salió de Jujuy.

Ocurrió este miércoles sobre la ruta nacional N°141 de la localidad riojana de Chepes, donde el Escuadrón 58 "La Rioja" de Gendarmería Nacional realizó un control.

En esas circunstancias inspeccionaron un colectivo con itinerario Jujuy-Mendoza y al efectuar el pasaje con el perro detector de narcóticos "Eva", observaron que reaccionó, como lo hace habitualmente ante la presencia de drogas, entre las prendas de tres pasajeros.

Los gendarmes los requisaron ante testigos y constaron que en las zapatillas (en forma de plantillas) tenían una sustancia vegetal y una sustancia blancuzca pulverulenta.

Personal de Criminalística realizó las pruebas de campo narcotest que arrojó positivo para marihuana con 892 gramos, cocaína con 32 gramos y 15 gramos de pasta base.

El Juzgado Federal de La Rioja, ordenó la detención de los tres ciudadanos y el secuestro de las drogas y de los teléfonos celulares.