Continúa el juicio por el robo de diez animales vacunos

En los Tribunales de la capital jujeña continúa un juicio por el presunto caso de abigeato en diez animales vacunos, por el cual están imputadas tres personas. Se trata de un delito conocido coloquialmente como "cuatrerismo", ocurrido en 2023 en la zona rural de la localidad de La Intermedia, del departamento Yavi.

El lunes y el miércoles pasados fueron las dos primeras audiencias de juicio en las cuales comparecieron ante la jueza Margarita Nallar los tres acusados de cometer abigeato. Fernando Gabriel Coria, Nadia Tina Chiliguay e Isaac Carrazana se encuentran imputados en una causa en perjuicio de Rómulo Farfán, propietario de diez vacas que fueron robadas. Si bien en un principio se investigó la presencia de cuatro personas en los hechos, finalmente fueron tres los sospechosos que llegaron en esa calidad a las audiencias de debate.

Más allá de ser hechos que económicamente perjudican de manera sustancial a quienes se dedican a la crianza de animales, por lo general, no tienen una trascendencia mediática equivalente.

Durante los debates frente al tribunal en función de juicio, un total de dieciocho personas prestaron su declaración testimonial. Se trató tanto del damnificado Farfán como de testigos, entre ellos, vecinos del denunciante.

En cuanto a las investigaciones que permitieron arribar al juicio, fueron llevadas adelante por el fiscal Fernando Alancay en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras que, por otro lado, la defensa está representada por Daniel Ibáñez, para Coria y Chiliguay, y Jorge Vázquez, que defiende a Carrazana. La querella la llevan adelante los letrados Fernando Bóveda y Gloria González.

De acuerdo a lo especificado por el Código Penal de la Nación, el abigeato está tipificado en el artículo 167 quater, por el cual los tres acusados pueden recibir entre cuatro y diez años de prisión en caso de ser encontrados penalmente responsables y dependiendo de las circunstancias en las cuales se haya materializado el delito.

La definición de estos hechos investigados será hoy, ya que se van a llevar a cabo los alegatos de las partes y luego el fallo del tribunal en función de juicio.