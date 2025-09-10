El departamento El Carmen tiene todo listo para su noche de elección

Este sábado 13 se llevará a cabo la elección departamental de El Carmen, el lugar elegido es el micro estadio del Club Talleres de Perico, a partir de las 18.
inicia sesión o regístrate.
Este sábado 13 se llevará a cabo la elección departamental de El Carmen, el lugar elegido es el micro estadio del Club Talleres de Perico, a partir de las 18.
Las 25 candidatas tendrán su noche de ensueño que se complementará con la actuación del reconocido cantante de cumbias El Polaco, que cerrará la noche luego de la coronación.
Las reprsentantes de los diferentes establecimientos del departamento tuvieron hoy una jornada de desayuno en SUETRA temprano por la mañana para luego dirigirse hacia la capital donde visitaron el Museo del Cabildo y después hacia Casa de Gobierno donde fueron recibidas por el gobernador Carlos Sadir..
Las bellas representantes que aspiran a suceder a Lucía Montalvetti en el trono son:
-
1- Marianela Constancio. Monterrico Colegio 64.
-
2- Sabrina Condori. Bachi3 Monterrico.
-
3- Jaquelin Gaspar. Colegio Santo Domingo 41.
-
4- Zaira Milagros Valdiviezo. Colegio 36 de Monterrico.
-
5- Luz Castillo. Colegio 38 Las Pampitas.
-
6- Tatiana Garcia. Escuela Tecnica 1 de Perico.
-
7-Sofia Esqueti. Escuela de Comercio 1 de Perico .
-
8- Martina Aguirre. Secundario 64 Perico.
-
9- Lua Capra. Secundario 7 Perico.
-
10- Milagros Cáceres. Agrotécnica 7 de Perico.
-
11- Jael Godoy Altamirano. Bachilletato 14 de Puesto Viejo.
-
12 - Martina Costas. Colegio Nuestra Señoras de las Mercedes de Monterrico.
-
13 - Bárbara Aramayo. Colegio 56 de Artes El Carmen.
-
14- Brisa Salva. Escuela Técnica 1 El carmen.
-
15- Jocelyn Tejerina. Colegio San Jose Patrono Perico.
-
16 -Zoe Miranda. Escuela de Comercio El Carmen.
-
17- Solange Portal. Colegio Nuevo Horizonte Monterrico.
-
18 - Regina Salazar. Pampa Blanca Escuela de Comercio 1 Senador Domingo Teofilo Pérez.
-
19- Morella Gelis. Colegio Parroquial Nuestra Señora del Carmen.
-
20- Estefania Piaggesi. Colegio Secundario 68 Perico.
-
21 - Melani Rivarola. Bachi 20 de Aguas Calientes.
-
22 - Emilia Ibañez. Colegio Cristo Rey Perico.
-
23 - Triana Alaniz. Secundario 45 Los Lapachos.
-
24 Biaanca Acosta. Secundario San José 3 Perico.
-
25 Alfonsina Mateos. San Patricio de Perico.