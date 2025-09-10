El departamento El Carmen tiene todo listo para su noche de elección

Este sábado 13 se llevará a cabo la elección departamental de El Carmen, el lugar elegido es el micro estadio del Club Talleres de Perico, a partir de las 18.

Este sábado 13 se llevará a cabo la elección departamental de El Carmen, el lugar elegido es el micro estadio del Club Talleres de Perico, a partir de las 18.

Las 25 candidatas tendrán su noche de ensueño que se complementará con la actuación del reconocido cantante de cumbias El Polaco, que cerrará la noche luego de la coronación.

Las reprsentantes de los diferentes establecimientos del departamento tuvieron hoy una jornada de desayuno en SUETRA temprano por la mañana para luego dirigirse hacia la capital donde visitaron el Museo del Cabildo y después hacia Casa de Gobierno donde fueron recibidas por el gobernador Carlos Sadir..

Las bellas representantes que aspiran a suceder a Lucía Montalvetti en el trono son: