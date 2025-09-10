Referentes de organizaciones sociales brindaron su apoyo a la lista Primero Jujuy Avanza

El presidente del bloque de diputados provinciales del PJ, Rubén Armando Rivarola, se reunió con referentes de diferentes organizaciones sociales, quienes le expusieron la difícil situación que atraviesan por la falta de los recursos necesarios para atender a las personas que concurren a ellas en busca de asistencia o ayuda, principalmente a través de comedores o merenderos.

El presidente del bloque de diputados provinciales del PJ, Rubén Armando Rivarola, se reunió con referentes de diferentes organizaciones sociales, quienes le expusieron la difícil situación que atraviesan por la falta de los recursos necesarios para atender a las personas que concurren a ellas en busca de asistencia o ayuda, principalmente a través de comedores o merenderos.

Se reunieron con el legislador provincial y principal dirigente del Frente Primero Jujuy Avanza, Fabiana Bejarano y Martha Ruiz, referentes provinciales de la Organización Federación Rural; Magalí Castro, integrante de la Organización Libres del Pueblo (OLP); Luciana Ruiz, de la Agrupación Peronista Arturo Jauretche; Alejandro González, referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL); Rubén Mamaní, referente de San Salvador de Jujuy de la Organización 25 de Mayo; Gabriela Sosa Carrattini, secretaria de la Juventud del Frente 22 de Agosto Jujuy; Diego Bustamante, apoderado del Partido Poder Comunal y secretario de Acción Política del Frente 22 de Agosto; Gustavo Véliz, referente del barrio Aero Club (Alto Comedero) de la Organización Compromiso con la Gente; Oscar Iglesias Casasola, presidente de la Fundación Partido Verde; Omar Cussi, de la Federación Red Quepu, Organización Puna y Raíces Jujeñas; Jazmín Ontivero, coordinadora de la Juventud Puna; Nora Susana Aquino, dirigente territorial de capital e integrante de la Fundación Bárcena Norte y Ricardo Soto, referente vecinal y político de capital y San Antonio, entre otros.

Se coincidió en organizarse para llevar adelante un trabajo conjunto, que permita a dichas organizaciones seguir brindando ayuda a los más necesitados.

Dirigentes de la Quebrada

HUMAHUACA | CANDIDATOS Y REFERENTES DE PRIMERO JUJUY AVANZA JUNTO A DIRIGENTES QUEBRADEÑOS.

El Frente “Primero Jujuy Avanza” realizó en Humahuaca un masivo encuentro de dirigentes de la Quebrada. La jornada, que contó con la presencia de los principales candidatos a diputados nacionales Pedro Pascuttini y Verónica Valente, se centró en un claro mensaje de unidad y compromiso con los sectores más vulnerables, la producción y el trabajo.

El encuentro, organizado por la intendenta Karina Paniagua y contó con las presencias de los diputados Rubén Rivarola y Carlos Haquim, fue escenario para que los candidatos ratificaran su compromiso de ser “la voz de los más vulnerables” y a “defender los intereses de los jujeños por encima de cualquier otro interés”. Otro punto clave fue la clara coincidencia de todos los presentes en la necesidad de unir fuerzas para “ponerle un freno a las medidas de ajuste del gobierno nacional”.

En un contexto de creciente preocupación por el impacto económico en las provincias, los dirigentes del Frente enfatizaron que solo la unidad permitirá contrarrestar las políticas que están perjudicando a la producción local y a los sectores más desprotegidos.