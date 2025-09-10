Lanzaron Transformación Digital para municipios

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, se presentó una iniciativa que busca simplificar trámites, reducir la burocracia y mejorar la atención a los ciudadanos en seis localidades de la provincia. La medida, impulsada por el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, apunta a optimizar la gestión pública y acercar el Estado a los vecinos a través de plataformas digitales.

El Gobierno de Jujuy, en un esfuerzo por modernizar la administración pública y facilitar la vida de sus habitantes, puso en marcha el Programa de Transformación Digital de Municipios. La iniciativa, presentada por el gobernador Carlos Sadir y la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, marca un antes y un después en la forma en que las comunas se relacionan con sus vecinos.

"El objetivo principal es claro: eliminar la burocracia y agilizar la atención", subrayó Sadir, y añadió que la meta es que "cada uno pueda vincularse con el Estado a través de las plataformas usando celulares o computadoras", lo que representa una "buena forma de facilitarle la vida a los vecinos para los trámites provinciales y los municipales".

En una primera fase, el programa se implementará en seis municipios: San Salvador de Jujuy, El Carmen, Perico, La Quiaca, La Mendieta y Palma Sola. El personal de estas localidades recibirá asistencia y capacitación para manejar los nuevos sistemas digitales de gestión.

La ministra Calsina subrayó que la Provincia busca "acompañar a los municipios en esta tarea tan desafiante pero imprescindible en estos tiempos", en un esfuerzo por garantizar la inclusión digital de todos los jujeños.

"Lanzamos el Programa de Transformación Digital de Municipios, que nace con un propósito claro: mejorar la gestión local mediante la incorporación de tecnologías y herramientas de gestión, para brindar servicios y trámites más eficientes, transparentes y participativos a los vecinos", resumió la funcionaria.

Por su parte, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, calificó la medida como "histórica" y destacó que el Gobierno provincial no solo se ocupa de sus propias competencias, sino que también busca "derramar el conocimiento y las herramientas para dar cobertura a los programas que tenemos los municipios, y que nos encontramos con un atraso manifiesto en la modernización".

Representantes de otros municipios también celebraron el lanzamiento del programa. "Esto va a beneficiar al vecino", afirmó el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, quien agradeció al ministerio por permitirles mejorar el contacto con la gente.

Por su parte, el jefe comunal de Perico, Rolando Ficoseco, señaló que la iniciativa es vista como una "nueva oportunidad" para facilitar los trámites y dar mayores beneficios a los ciudadanos.

El evento se desarrolló en el edificio de la cartera de Planificación Estratégica y Modernización, en Ciudad Cultural, y contó con la presencia de funcionarios de dicho ministerio, entre los que se destacaron los secretarios, de Innovación Pública, Alejandra Mollón; de Gobierno Digital y Transformación Administrativa, Marcelo Genzel; de Planificación Estratégica, Guadalupe Bravo Almonacid, y el secretario de Hacienda de La Quiaca, Félix Alderete.

Candidatas de San Pedro

SALÓN DE LA BANDERA | EL GOBERNADOR SADIR JUNTO A LAS CANDIDATAS A REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO.

El gobernador Carlos Sadir saludó a las 22 candidatas a representante del Departamento San Pedro, que se elegirá este viernes. El encuentro fue en el Salón de la Bandera, donde el gobernador les dio la bienvenida a las jóvenes, alentándolas a disfrutar de la fiesta que es de y para los estudiantes, y las invitó a sumarse a la campaña “No seas parte del daño”, que busca generar conciencia y promover la convivencia respetuosa durante esta celebración.

La agenda contempló también la participación en el Taller “Embajadoras de mis Derechos”, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano que impulsa la reflexión sobre el respeto, la inclusión y la prevención de problemáticas como el grooming y el bullying. Allí, las estudiantes compartieron experiencias y reafirmaron su compromiso de ser voceras en sus comunidades educativas. Posteriormente, recorrieron el centro histórico de la capital, visitando el Cabildo y distintos espacios culturales, como parte de un intercambio que fortaleció su vínculo con el patrimonio histórico y turístico de Jujuy. Además, compartieron un almuerzo en la Casa del Niño, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se vivió un clima de integración y alegría junto a niños y niñas que asisten a ese dispositivo de cuidado.