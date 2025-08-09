Llamado a la solidaridad: Piden donaciones de útiles escolares

Una vez retomado el ciclo lectivo luego del receso invernal, el área educativa del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), recurre a la solidaridad de los jujeños para la donación de útiles escolares para los niños de la comunidad.

Una vez retomado el ciclo lectivo luego del receso invernal, el área educativa del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), recurre a la solidaridad de los jujeños para la donación de útiles escolares para los niños de la comunidad.

El espacio brinda apoyo educativo y comunitario a través de clases de apoyo a estudiante de Nivel Primario, talleres artísticos, alfabetización para adultos, deportes, talleres de oficios, asesorías y formación para emprendedores.

La campaña de donaciones de útiles escolares tiene como objetivo recopilar materiales y recursos para apoyar a los niños y niñas de la comunidad que no tienen acceso a ellos.

Los útiles que se requieren con prioridad son: cuadernos, lápices, lapiceras, marcadores, libros, mochilas, entre otros materiales escolares. La campaña está dirigida a los niños y niñas, jóvenes y adultos de la comunidad de Alto Comedero y el barrio Malvinas, que no tienen acceso a recursos educativos básicos.

Los interesados en donar útiles escolares nuevos o medio uso pueden hacerlo directamente en la sede ubicada en Lote 5 del asentamiento Las Lagunas, sector B1 del barrio Alto Comedero. También pueden comunicarse al 3885179281 o a [email protected] para coordinar la donación.