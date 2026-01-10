Nueva conducción en Colegio de Profesores de Historia

El Colegio de Profesores de Historia de Jujuy renovó autoridades y definió su agenda para el 2026. Ahora bajo la conducción de Anahí Gareca y Gabriela Lamas, la institución busca profundizar la revalorización de la historia local y fortalecer los vínculos con el Ministerio de Educación y organismos de gobierno.

La flamante conducción, que combina la experiencia de miembros salientes con la energía de nuevos integrantes, ratificó su misión de jerarquizar la enseñanza de la historia y consolidar la presencia del Colegio en la comunidad.

Gareca, quien asumió la presidencia, destacó que la nueva conformación asumió con el "compromiso firme de seguir trabajando por la historia de Jujuy", y subrayó la importancia del trabajo articulado con instituciones clave de la provincia, como los institutos Belgraniano y Arias.

"Nuestro objetivo principal es la difusión y revalorización de la historia jujeña, especialmente la participación de Jujuy en el proceso de las Guerras de la Independencia", señaló la titular. Para 2026, se planea dar continuidad al exitoso ciclo de charlas en escuelas y encuentros en el Cabildo Histórico, actividades que durante el año pasado lograron una gran convocatoria.

Además de Gareca y Lamas, integran la directiva Rosario Santos, Ezequiel Gigena, Ivana Medina, Jessica Ramos, Rita Robles, Carolina Abán, Isidora Colque y Marcos Cusi, además de Roxana Patagua, Emanuel Alarcón, Dante Sajama y Guillermo Dionisio.