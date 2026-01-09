Educación fortalece alianza estratégica con municipios

El intendente de Purmamarca, Humberto López intervino en el foro con intendentes y comisionados municipales, convocado por el Ministerio de Educación, donde su titular Daniela Teseira, presentó el Programa de Articulación Territorial Educativa 2026.

El programa busca formalizar y operativizar la articulación estratégica entre el organismo y los gobiernos locales para garantizar el derecho a la educación en entornos seguros y de calidad, mediante la mejora de la infraestructura, el acompañamiento pedagógico y la vinculación con el mundo del trabajo.

Además, Teseira aprovechó la presencia de los ejecutivos municipales para hacer conocer parte del equipo de profesionales que la acompañará, y enfatizó que su gestión será "en territorio".

El pasado lunes la ministra visitó las escuelas en Región IV, "quiero que sientan la presencia del Ministerio de Educación desde el primer momento, acompañando y dando respuestas a cada una de las necesidades", expresó.

También adelantó que se reactivarán las obras de refacción y remodelación en los edificios educativos, priorizando los que presenten mayor deterioro.

Afirmó que "las obras se reactivarán. Las que están en marcha y financiadas con CAF y Bcie continuarán y se sumarán intervenciones, según sean las urgencias en cada institución", aclaró.

Para ello se prevé un convenio tripartito entre los ministerios de Hacienda, Educación y municipios, avanzando con las tareas previo inicio del ciclo lectivo.

Para finalizar la ministra presentó el Programa Puentes, con el que ya venía trabajando el municipio de San Pedro, y que ahora se extenderá al resto de las regiones.

López celebró el encuentro y destacó que revaloriza su trabajo como representantes de las comunidades.