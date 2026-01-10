Instalarán segunda pasarela para mejorar conectividad

La Secretaría de Obras Públicas del municipio capitalino anunció la instalación de la segunda pasarela peatonal sobre el Parque Xibi Xibi, la cual estará ubicada bajo el Puente Gorriti, siguiendo el diseño similar al de la primera pasarela instalada aguas abajo del Puente Mariano Moreno. Esta nueva estructura forma parte del plan integral de conectividad peatonal y puesta en valor del corredor, pensado para mejorar la circulación segura y accesible para todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

El operativo de montaje comenzará hoy a las 5 de la mañana, con el traslado de las estructuras metálicas desde la ciudad de Palpalá, donde fueron fabricadas en un taller especializado.

Con más detalles de la obra, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, anticipó que "el sábado (por hoy) se dará continuidad a la instalación de la segunda pasarela peatonal en el Parque Xibi Xibi, que al igual que la primera, esta intervención generará movimientos importantes en la zona, por lo que se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, prestando especial atención a la señalización y recomendaciones en materia de tránsito".

Luego añadió que "la nueva pasarela peatonal se ubicará aguas abajo del Puente Gorriti, siguiendo un esquema similar al que ya fue instalado anteriormente aguas abajo del Puente Mariano Moreno".

Al brindar detalles de las tareas, explicó que "esta primera etapa contempla la instalación del arco principal de la pasarela, mientras que, en una segunda instancia, mediante obra in situ, se ejecutará el solado, la colocación de barandas y todo el sistema de iluminación perimetral".

Más adelante afirmó que "vamos a comenzar con el montaje mañana (por hoy), y esperamos que el clima nos acompañe para poder avanzar sin contratiempos. La idea es completar las tareas principales en el mismo día y dejar finalizada esta etapa del proyecto", finalizó Montiel.

Por su parte Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos, explicó que "se trata de un operativo que comenzará a las 5 am desde la ciudad de Palpalá, ya que es necesario trasladar todas las estructuras fabricadas en el taller metalúrgico. El recorrido se realiza por Ruta Provincial 1 hasta llegar al puente Gorriti, en el Parque Xibi Xibi, donde se llevará a cabo la instalación".

En ese sentido, aclaró que "para este operativo se requiere un despliegue logístico muy amplio, ya que involucra el traslado de grandes estructuras en dos camiones, el uso de grúas, tráileres y equipos especiales. Se trata de un movimiento de gran magnitud que contará con el acompañamiento y control de un esquema de seguridad vial especialmente coordinado por la Dirección de Tránsito municipal, con el fin de garantizar la seguridad durante todo el trayecto y la instalación".

Finalmente, especificó Marenco que "el operativo de traslado contará con un dispositivo de seguridad vial que se mantendrá activo durante toda la jornada, abarcando desde el inicio hasta la finalización de las tareas previstas. El operativo comenzará a las 5 de la mañana en Palpalá, y se estima que las estructuras estarán llegando a la ciudad alrededor de las 6.30 o 7 de la mañana".

Corte total

Por esta labor, hoy habrá un corte total del tránsito vehicular sobre el Puente Canónigo Gorriti. El corte se extenderá desde las 7 hasta aproximadamente las 18, período durante el cual no se permitirá la circulación vehicular por ese tramo. Se dispondrá la señalización preventiva y presencia de personal del cuerpo de inspectores.