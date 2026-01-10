Más de 150 mil turnos en hospitales por Whatsapp

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que, en el primer año de su implementación en el sistema público, se otorgaron hasta el 31 de diciembre de 2025 un total de 150.866 turnos vía Whatsapp para la atención de la comunidad en diferentes hospitales de la red provincial.

El trabajo que lleva adelante el Centro Único de Gestión de Pacientes, junto a la Unidad de Informática y equipos administrativos y de Estadísticas de diferentes instituciones, apunta a agilizar tiempos de respuesta para mejorar de manera continua la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios, siguiendo también la línea prioritaria del Gobierno provincial hacia la modernización del Estado.

"Seguimos mejorando las herramientas que permitan resolver de forma fácil las gestiones y los trámites que las familias realizan para acceder a nuestros servicios de salud. En el primer año con este instrumento de uso extendido como Whatsapp logramos dar respuesta de manera más simple a la solicitud de turnos para especialidades médicas y estudios complementarios, observando la reducción significativa de las filas en nuestros hospitales y colaborando también con la situación de cada persona que ya no debe llegar de forma presencial para pedir su turno, no debe trasladarse o pagar un transporte varias veces, por ejemplo", explicó el coordinador del Centro Único de Gestión de Pacientes, Christian Amerise.

El sistema de turnos a través de mensajería de Whatsapp se afianza en la red sanitaria de la provincia desde fines de noviembre de 2024. La estrategia está disponible en el Centro de Especialidades Sur (CES)/Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero y en hospitales "Guillermo Paterson" de San Pedro; "Arturo Zabala" de Perico; "Wenceslao Gallardo" de Palpalá; "Oscar Orías" de Libertador General San Martín; "Néstor Sequeiros", "Pablo Soria" y "San Roque" de la capital jujeña; "Nuestra Señora del Carmen" de El Carmen, "Presbítero Escolástico Zegada" de Fraile Pintado, "San Miguel" de Yuto y" San Isidro Labrador" de Monterrico.

Se puede solicitar mayor información en el Call Center 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19, aclarándose que la gestión de especialidades se hace a través del Caps o puesto de salud donde se recibe atención.