Las chicas disputan el Veraniego

En los últimos días del 2025 se dio el inicio de Torneo Veraniego 2025/26 de la Super Liga Barrial Femenino en San Pedro. De esta manera todos los domingos por la tarde se reafirma la pasión por le redonda, ya que es una liga que no se toma vacaciones y con el correr de los días el coordinador de fútbol, Pablo Ezequiel Villarreal, se mantiene trabajando con la intención de brindarle contención a más de 300 mujeres en la cancha auxiliar de Independiente de esa ciudad.

Se juega a partidos de ida en 9 fecha programadas y de ahí se clasifican a las eliminatorias para definir el campeón.

Los equipos participantes en presente torneo Veraniego son Amusa, Club de Las Profes, Providencia, El Cale, Las Más Mejores, Lote El Puesto, Las Pumas, Revolución Femenina y Las Arcángeles. El certamen se desarrollará en partidos de ida, en 9 fecha programadas, y de ahí se clasificarán los primeros a las eliminatorias para definir el combinado campeón. Sabiendo que cada equipo asume este compromiso de disfrutar en cada partido, independientemente del resultado final, pero si mantienen el objetivo de llegar bien a la temporada oficial que comenzaría en el mes de marzo.

Desde la organización también se resaltó que se vino trabajando estos últimos meses a pulmón gracias a los equipos participantes y por ese motivo se cerró un año exitoso para cada una de las jugadoras.

La Liga Máster Palpalá

En Palpalá se intenta reestructurar la Liga Máster de Fútbol de Veteranos. Juan Álvarez, habló con El Tribuno de Jujuy y contó que "estamos reorganizando la Liga Máster porque el que estaba de presidente por razones particulares renunció, y yo como vicepresidente asumí para normalizar todo, interinamente. Por lo tanto me estoy haciendo cargo de las cosas, para seguir la línea y sólo se modificarán algunas cosas, entre ellas quedamos de acuerdo entre todos de conseguir la Personería Jurídica para darle un valor legal a la Asociación. Nuestro mandato termina en octubre, se convocará a elecciones y los electores ahora son los jugadores y no se elegirá a dedo", acotando que "además el motivo de estas reuniones que hacemos es convocar a equipos nuevos que quieran participar. Las inscripciones están abiertas y los requisitos son mínimos, tener 63 años y las ganas de compartir un sábado de fútbol con amigos. Muchos ya no podemos jugar en otras categorías y aquí permitimos dos comodines de 62 años. Después el requisito es 2 mil pesos el carnet. Los interesados pueden comunicarse al celular 388489238", detalló.

Ahí nomás explicó que "son más de 250 personas que participan y por eso habrá un plazo para todos los jugadores de presentar el certificado de aptitud física avalado por un médico legal para poder jugar. En caso que no tenga ese certificado, no podrá hacerlo". Al final explicó que "en tres años que arrancamos con la Liga Máster sumamos 12 equipos, eso fue después de separarnos de la Liga Híper 55 y Súper 45. La creación fue el 7 de octubre de 2024 por eso llevará el nombre de la Virgen de Río Blanco. Los equipos que están jugando son Tránsito Mina que es uno de los precursores, Argentino Este, Dionicio Gerez, 25 de Mayo, Laprida, Mirabal, Cacho Jerez, Defensores de Guemes, Remate y otros más. Tenemos dos cancha, la auxiliar de Zapla y Laprida donde podemos manejar hasta 16 equipos", sintetizó. (Sebastián Castro)