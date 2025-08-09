Actividades de Campo Verde junto a "9 de Julio"

En el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades - Nido del barrio Campo Verde se realizó la ceremonia en honor a la Madre Tierra.

Una muestra de agradecimiento y respeto, se efectuó desde el personal de la institución en el suelo fértil, que da alimento y sustento para la vida.

TAEKWONDO | LOS PEQUEÑOS QUE PRACTICAN ESTE ARTE MARCIAL DE ORIGEN COREANO.

A través de la acción, la abundancia se manifiesta para bendecir ciclos y complementar una tradición ancestral. Con las mejores intenciones y el respeto mutuo hacia los alimentos que la Pachamama provee, los integrantes del nido se dispusieron a compartir este ritual milenario para agradecer e intencionar.

Entre otras de las propuestas que se llevan adelante en el espacio de contención, tuvo lugar una jornada especial entre los vecinos del nido Campo Verde junto a habitantes del barrio "9 de Julio". Es que se trató de un nuevo aniversario que celebró la identidad, la historia y la fuerza de una comunidad que continúa creciendo con orgullo y compromiso.

DESDE LO ALTO | EL MOVIMIENTO EN EL MULTIESPACIO DEL BARRIO MARIANO MORENO.

En esta actividad participaron, entre otras, las personas que forman parte de los talleres de Corte y confección, danza urbana "Urban Crew", escuela de danzas folclóricas "Santa Cecilia", escuela "Camino a la Integración" asociación Taekwondo Olímpico WTF; y serigrafía y sublimación.

Actividad física para vecinos

EXPRESIÓN FOLCLÓRICA | LA DANZA, DISCIPLINA ARTÍSTICA A PLENA PRÁCTICA.

Diferentes propuestas se realizan en el multiespacio del barrio Mariano Moreno. Los vecinos podrán asistir los días lunes, en el horario de 8 a 9, a entrenamiento funcional; de 9 a 10, a movilidad y ejercicio para adultos mayores; y de 14 a 15, a expresión folclórica.

Los días miércoles, de 9 a 10, al club de lectura; de 10 a 11, yoga y de, 14 a 15, ritmo. Los días jueves de 9 a 10, se efectuará movilidad y ejercicio para adultos mayores; de 10 a 11, biodanza y; de 14 a 15, yoga. Los viernes, en el horario de 9 a 10, la clase de entrenamiento funcional; de 10 a 11, biodanza y; de 14 a 15, flexibilidad y movilidad. Se pueden elegir los horarios con respecto a cada propuesta gracias al docente Enzo Soria. Se desarrolla esta iniciativa a través de la Secretaría de Políticas Socioeducativas con la dirección de Educación Comunitaria.

Nido Ara San Juan

Los talleres para adultos mayores de las 150 Hectáreas se realizarán de 9 a 12 en el nido Ara San Juan de Alto Comedero.