Docentes universitarios anunciaron paro y un plan de lucha por la situación salarial

Representantes del Frente Sindical Universitario anunciaron un plan de lucha con medidas de fuerza y actividades de visibilización en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el sistema universitario.

La secretaria gremial Gabriela Gresores explicó que el conflicto se enmarca en un plan de tres semanas que incluye una semana de paro sin asistencia, otra con distintas acciones de protesta y una nueva semana de paro a partir del 30. Según indicó, la medida responde a la crítica situación que atraviesan docentes y no docentes.

En ese sentido, señaló que el presupuesto universitario sufrió un fuerte recorte y que muchos trabajadores del sector perciben salarios muy bajos “Hoy tenemos más del 50% de nuestros compañeros que ganan alrededor de 500 mil pesos o incluso menos, lo que hace imposible sostener la vida cotidiana”, afirmó.

Gresores también sostuvo que el reclamo apunta a que se cumpla la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la cual busca recomponer el presupuesto del sistema universitario y mejorar la situación salarial del sector.

Por su parte, Analía Herrera Cognetta, representante de UTDUJ, informó que el Frente Sindical Universitario (integrado por gremios docentes y no docentes) resolvió realizar un paro de veinticuatro horas durante la jornada de este lunes, en consonancia con las medidas adoptadas en universidades de todo el país.

Además, adelantó que este martes a las 18 se realizará una reunión en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades, a la que convocaron a docentes, no docentes, estudiantes y egresados para debatir la situación de la universidad pública.

“Convocamos a toda la comunidad universitaria porque la problemática no es solo salarial, también afecta el funcionamiento de la universidad, las becas estudiantiles y el presupuesto para ciencia e investigación”, expresó.

En el marco de las actividades previstas, los gremios también anunciaron que el jueves a las 10 de la mañana realizarán un “cartelazo” en el puente Lavalle, con el objetivo de visibilizar el reclamo y pedir el acompañamiento de la sociedad.

Desde el sector remarcaron que las medidas buscan defender la universidad pública y garantizar las condiciones para su funcionamiento, al tiempo que reclamaron la apertura de paritarias y la actualización de los salarios docentes.