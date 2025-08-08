Hoy se suman cuatro nuevas representantes

En el marco de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, cuatro colegios vivirán una intensa jornada de elecciones para definir a sus representantes del año 2025. La jornada promete coronas, flores y vestidos brillantes en distintos puntos de la ciudad.

A partir de las 19, el Colegio Nueva Siembra dará a conocer en su establecimiento a su nueva representante, quien sucederá a Isabella Gelmetti. A las 20, el Colegio "Jean Piaget", que vivirá su noche de gala en las instalaciones de calle Ramírez de Velazco. Las candidatas son: Delfina Fernández, Abril Ruge, Selena Aquilve, Araceli Sosa, Victoria Tejerina y Emilce Vargas, competirán por suceder a Ayelén Suárez.

PROVINCIAL DE COMERCIO N° 3 | LAS BELLAS ESTUDIANTES, CANDIDATAS PARA REPRESENTAR A LA ESCUELA.

Desde las 21, la Escuela Provincial de Comercio Nº 3 coronará a su nueva representante en el Salón Bankat. Las aspirantes a sucesora de Aldana Ferreyra son: Nahir Cala, Ariana Sorayra, Antonella Gómez, Abigail Quiroz, Candela Robles, Sol Díaz, Anahí Mendoza, Saira Sánchez, Renata Lucardi, Abril Paredes, Juliana Muñoz, Rocío López, Araceli Tintilay, Julieta Postigo, Monserrat Flores, Luciana Jacinto, Rocío Medrano, Agustina Pasora, Nayla Martínez, Yasmin Quispe, Oriana Pellisco, Berenice Gudiño, Victoria Ramos, Elena Smith, Maribel Estefanía Pica, Marianela Zambrano, Antonela Alabar, Florencia Bejarano, Yazmín Brageda, Carla Acosta, Valentina Vedia, Daniela Fabián, Carla Jaime y Emilia Padilla.

DIVINO REDENTOR | EL COLEGIO ELEGIRÁ HOY A LA SUCESORA DE PILAR CAIGUARA.

También a las 21 en Acrópolis, el Colegio del Divino Redentor buscará a la sucesora de Pilar Caiguara. Las candidatas son: Luz Agustina Ramos, Angelina Reinaga Cruz, Lourdes Sofía Ramos, Carla Morena Gutiérrez, Laura Luciana Gramaglia, Candela Cáceres Villarruel, Delfina Valdez Cuba, Sofía Aylen Pacheco, Abril Irene Aylen Siloz, Tiara Morena Villena, Tiziana Nair Soto, Maite Tatiana Erika Casson, Johanna Nicole Isabel Camino, Morena Agostina Montes Ibarra, Belén Esmeralda Olivares, Ruth Evelin Elías Meneses, Ayelen Sayana Flores Cruz, Mayra Leonela del Carmen Ciares, Sofía Luisana Leañez Zambrana, Ana Cecilia Leithold, Abril Farfán, Eunice Ortega, Valentina Aguirre Tactaca, Araceli Martínez Sánchez, Candelaria Quispe, Angelina Gutiérrez, Julieta Gutiérrez, Laura Mamaní, Martina Palacios Mejías, Sofía Silvestre, Camila Méndez, Leila Moralez Loaiza, Sofía Ramírez, Araceli Valdez Cardenes, Melani Arias, Isabel Barboza y Érica Flores.

Mañana la EPA

“MEDARDO PANTOJA” | LA ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES N° 1 REALIZARÁ SU ELECCIÓN MAÑANA EN LA ESPAÑOLA

La Escuela Provincial de Artes N° 1 “Medardo Pantoja” elegirá su nueva representante mañana desde las 17 en la Sociedad Española. La gala eleccionaria contará con 33 candidatas, quienes llenas de ilusión y alegría compartirán una experiencia inolvidable, ya que una de ellas será la sucesora de Agostina Brito.