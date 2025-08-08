¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Internacionales

Venezuela rechaza la recompensa que ofrece Estados Unidos por información para capturar a Maduro

La Justicia estadounidense ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Viernes, 08 de agosto de 2025 11:04

El Gobierno de Venezuela rechazó este jueves enérgicamente el anuncio realizado por la secretaria de Justicia estadounidense, Pamela Bondi, quien ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.

El Gobierno de Venezuela rechazó este jueves enérgicamente el anuncio realizado por la secretaria de Justicia estadounidense, Pamela Bondi, quien ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.

La reacción oficial fue encabezada por el canciller venezolano Yván Gil, quien en sus redes sociales calificó la acción como una "burda operación de propaganda política".

El ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano denunció que el ofrecimiento carece de sustento legal y moral; al tiempo que responde a intereses políticos de sectores de la ultraderecha estadounidense y venezolana.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", expresó Gil, aludiendo a lo que consideró una maniobra mediática destinada a desviar la atención de los verdaderos problemas internos de Estados Unidos.

Gil recordó que Venezuela denunció reiteradamente operaciones encubiertas y tramas desestabilizadoras promovidas desde territorio estadounidense, muchas de las cuales fueron neutralizadas por los organismos de seguridad del Estado venezolano.

"Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias", sentenció el canciller y concluyó enfatizando que "la dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política".

Temas de la nota

Temas de la nota

