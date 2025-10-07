Peregrinos colman las calles de la capital en honor a su Santa Patrona

Hoy, 7 de octubre, la capital jujeña se viste de fe y tradición para honrar a su Santa Patrona, la Virgen del Río Blanco y Paypaya. La festividad, que reviste un profundo sentido religioso y cultural para la provincia, congrega a cientos de peregrinos que han llegado hasta el centro de la ciudad para ser parte de las celebraciones.

La jornada comenzó en la madrugada, con la emblemática procesión que partió a las 5 de la mañana desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy. Con devoción, los fieles acompañaron a la Virgen en su recorrido hacia el Santuario de Río Blanco, en un trayecto que marca el inicio de este día sagrado.

En este momento, la ciudad se prepara para el cierre de las actividades principales. Desde las 17 horas, la imagen de la Virgen recorre nuevamente las calles del centro en una solemne procesión. El itinerario establecido incluirá las arterias Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para finalmente regresar a la Catedral.

La procesión se vio acompañada también por autoridades de nuestra provincia, así también como por la banda de sikuris Virgen María Santísima de San Bernardo. La celebración culminará con una misa central que se oficiará en la Catedral.