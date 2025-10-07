La "Maratón" de Estéticas presenta ocho obras inéditas de teatro jujeño

Una noche cargada de arte, emociones y nuevas voces teatrales se vivirá este domingo en la ciudad. Los estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior en Teatro de la Escuela Provincial "Tito Guerra" presentarán la función "Maratón: Estéticas en Escena", un evento que reunirá ocho obras de escenografía en acción bajo la coordinación de la profesora Verónica Nadal.

La velada es una inmersión en el proceso creativo de los artistas locales, quienes presentarán piezas de dramaturgia original. El público podrá disfrutar de un mosaico de historias, fragmentos y miradas únicas sobre el mundo, en una experiencia teatral dinámica y apta para todo público.

Entre las obras que conforman este maratón escénico se encuentran “Lo que no se paga” de Emilia Vargas, “Diagnóstico” de Ximena Cegobia, “Cassette” de Abigail Olmos y “RUBI y la coya” de Paz Vilica. Completando la grilla estarán “La próxima mujer” de Ale Pablo, “El joven guerrero” de Lucas Palavecino, “Ella no está” de Mariano Guerrero y “Ángeles y Demonios” de Fabio Vedia.

Esta función es más que una muestra; es la materialización de la pasión, la imaginación y el trabajo colectivo de los estudiantes. Representa el hacer escénico en su estado más puro, un espacio donde se comparte cada creación, cada logro y la magia que perdura hasta que se cierra el telón.

La cita es el domingo 12 de octubre desde las 19 horas en el Espacio Multifacético "La Mar en Coche", ubicado en la calle Puna 173. Las entradas tienen un valor de $3000.