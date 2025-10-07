Certifican a 21 nuevos promotores para la prevención del VIH-SIDA

En el marco del Programa Municipal en prevención del VIH, Hepatitis Virales y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), se llevó a cabo la segunda instancia de capacitación del año en el NIDO del barrio Cuyaya y se desarrolló a través de 6 módulos, que se brindaron los días viernes, y de los que participaron 21 promotores, entre estudiantes, profesionales y vecinos del mencionado barrio. De esta manera, el municipio no solo ratifica su compromiso con la salud pública, particularmente en materia de prevención del VIH-SIDA, sino también cumple con los parámetros de la ordenanza 8169 que brinda un marco legal al programa municipal en prevención del VIH-SIDA “Elegí Saber, Elegí Cuidarte”

Durante el acto de entrega de certificados, Ruth Soria, referente de la Dirección de Salud Integral, y del Programa en prevención del VIH, SIDA, Hepatitis Virales y ETS del municipio capitalino, destacó los alcances de la iniciativa. “Estamos dando cierre a la segunda capacitación que realizamos en el año, que es una capacitación de formación de promotores de prevención del VIH-SIDA”, comentó.

Al mismo tiempo, precisó que la propuesta desplegada en el NIDO Cuyaya, adquiere mayor relevancia a partir de la sanción de la ordenanza 8169 que, desde el mes de julio, brinda un marco legal al programa municipal en prevención del VIH SIDA, las hepatitis virales y ETS.

En torno a la tarea desplegada reseñó, “constantemente estamos saliendo a la comunidad y en esta ocasión estamos entregando 21 certificados a promotores que son estudiantes y profesionales y personas de la comunidad en general”. Precisó además que durante las capacitaciones se abordaron diferentes tópicos como, “la concepción de salud, los factores protectores y de riesgo y todo tiene que ver con el conocimiento específico de la temática del VIH de las infecciones de transmisión sexual”.

Cabe mencionar que durante la entrega de certificados los asistentes realizaron una exposición sobre las redes de trabajo que pueden desarrollarse en territorio. En torno a ello, la licenciada en Educación para la Salud, destacó que, “desde el municipio podemos extender distintos brazos para seguir trabajando en la prevención de este tema”. Asimismo, celebró que muchos de los asistentes, “se interesan justamente en colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil, con otras instituciones e incluso con nuestro programa en particular”.

“Para nosotros son instancias muy valiosas porque siempre difundimos el tema y estamos convencidos de que lo peor que tiene esta temática es el desconocimiento y la desinformación, así que lo que queremos es que puedan salir a la comunidad y puedan transmitir lo que han aprendido”, reflexionó, tras lo cual invitó a la comunidad a sumarse a las próximas capacitaciones que serán anunciadas oportunamente.