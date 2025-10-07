Detuvieron a "Fred" Machado en Viedma

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) este martes por la tarde en su residencia de Viedma.

La detención marca el inicio de su proceso de extradición a los Estados Unidos, donde será juzgado por cargos graves que incluyen narcotráfico y fraude. El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la justicia estadounidense.

Efectivos de la PFA ingresaron al domicilio de Machado, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que conecta Viedma con el balneario El Cóndor. Tras su arresto, el empresario fue inmediatamente trasladado hacia el juzgado federal.

La primicia fue confirmada en el lugar por la periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990, quien se encontraba en las inmediaciones de la propiedad al momento del operativo.

"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista a Noticias Argentinas.

El momento del arresto y el inicio del traslado fueron capturados en un video que circuló en diversos medios, mostrando la magnitud del operativo federal.

La detención de Machado era inminente, dado que la Corte Suprema rechazó este mismo martes los últimos recursos presentados por su defensa. El máximo tribunal del país ratificó así la decisión del Juzgado Federal de Neuquén de conceder la extradición a Estados Unidos, donde Machado debe responder por cinco cargos, entre ellos el de asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.