Un helicóptero sobrevoló el Congreso en medio de un simulacro

La parsimoniosa mañana del Congreso se vio interrumpida este martes por el ruidoso simulacro de emergencia protagonizado por la Policía con un helicóptero.

Sin previo aviso, los empleados del palacio y sus anexos se sorprendieron con el vuelo de la aeronave en dirección al edificio del Poder Legislativo.

Como no hay helipuerto, el ejercicio consistió en el entrenamiento del piloto para maniobrar y acercarse todo lo posible a uno de los techos. En efecto, si tuvieran que evacuar a alguna persona por los techos, deberían usar una escalera plegable o una soga, como en una escena de Terminator.

Las imágenes recogidas por el personal legislativo a través de sus celulares dan cuenta del salto de un agente, cuando la nave se encontraba a menos de dos metros de distancia de una superficie aterrazada.

El video del helicóptero habilitó todo tipo de bromas en las redes sociales, por su remisión directa a la huida de Fernando De la Rúa a bordo de uno. "Están ensayando la huida", fue una de las frases más utilizadas entre los usuarios de Twitter.