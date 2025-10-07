"Sembrando Buen Trato" en Huacalera: taller para prevenir la violencia de género

El equipo de profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Maimará llevó adelante el taller “Sembrando Buen Trato” en el CIC de Huacalera, en una jornada que convocó a vecinas y vecinos de la localidad.

Prevenir la violencia de género

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados a los tipos y modalidades que existen de violencia, sus consecuencias, los estereotipos y roles de género, la prevención de la violencia y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA).

Además, se construyó de manera colectiva un recursero comunitario de Huacalera, con el objetivo de fortalecer las redes locales de contención y acompañamiento. Teniendo en cuenta que el recursero es un instrumento que elaboran los equipos interdisciplinarios en cada territorio y que identifican recursos para el abordaje y acompañamiento de situaciones de violencia por motivos de género.

La actividad fue una iniciativa de la Iglesia Universal, que convocó al equipo del dispositivo de Maimará para generar un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje. La comunidad participó activamente, mostrando gran apertura para debatir y deconstruir prácticas y creencias naturalizadas que reproducen desigualdades.

Es de destacar que el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Maimará está ubicado en Flor de Airampo esquina Sumalawa, en el barrio Sumaj Pacha.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, se destaca la importancia de promover estos espacios de prevención y sensibilización, que permiten fortalecer el trabajo en comunidad y avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.