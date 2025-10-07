°
7 de Octubre, Jujuy, Argentina
Juventud Peronista de Jujuy
Festival Internacional de Teatro Córdoba
Córdoba
Posta de Hornillos
Bioceánico de Capricornio

Convocatoria de medios para la cobertura del VII Foro del Corredor Bioceánico en Jujuy

Para la cobertura del foro, la acreditación es los días 8, 9 y 10 de octubre de 8 a 9:30. El acto inaugural con los mandatarios está programado para las 11:30.

Martes, 07 de octubre de 2025 20:11

El Gobierno de Jujuy convoca a periodistas y medios de comunicación a acreditarse para la cobertura del acto de apertura oficial del VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC).

La provincia será la anfitriona de esta importante cumbre, que se llevará a cabo en la Ciudad Cultural. La acreditación para periodistas y equipos de prensa se realizará de forma presencial en el lugar del evento.

Detalles de la Acreditación y la Ceremonia

Los profesionales interesados en cubrir la jornada deberán dirigirse al ingreso del auditorio montado en Ciudad Cultural para efectuar su registro. El horario establecido para la acreditación es de 8:00 a 9:30 horas.

El acto inaugural del foro, que contará con la participación de mandatarios de los estados subnacionales miembros del corredor, está programado para iniciar a las 11:30 horas.

