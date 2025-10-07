Conociendo Rusia suma a Jujuy en su gran gira internacional

El fenómeno Conociendo Rusia ya tiene fecha confirmada en la tierra jujeña. El próximo martes 28 de octubre, a las 21 horas, el Centro Cultural Manuel Belgrano (Gral. Justo José de Urquiza 410) será el escenario de un concierto que marca un antes y un después para la escena musical local. No se trata solo de otro recital; es la primera vez que el proyecto de Mateo Sujatovich, "El Ruso", pisa Jujuy, una parada significativa en su gira de presentación del flamante álbum "Jet Love".

La llegada de la banda al norte argentino es la confirmación de una trayectoria imparable. Desde que irrumpió con su disco homónimo en 2018, Conociendo Rusia se propuso refundar la canción clásica argentina, una misión que cumplió con creces y que la llevó a convertirse en uno de los artistas más sólidos y queridos del país. Con los álbumes "Cabildo y Juramento" (2019) y "La Dirección" (2021), acumuló nominaciones y premios Gardel y Latin Grammy, consolidándose no solo en Argentina sino también en escenarios internacionales de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Hoy, el grupo presenta "Jet Love", un trabajo que incluye colaboraciones con figuras de la talla de Natalia Lafourcade y Tiago Iorc, y que ya suma un Latin Grammy por "Cinco horas menos". Esta capacidad de dialogar con otros artistas es una de sus marcas registradas, habiendo revestionado clásicos y creado nuevos temas junto a nombres de la escena como Jorge Drexler, Nathy Peluso, Mon Laferte y Turf.

Para Jujuy y toda la región del NOA, su llegada es un reconocimiento al fervor de un público que lo ha seguido desde sus inicios, cuando era una promesa emergente. La ansiedad del público jujeño y tucumano, ya que la gira también incluye a Tucumán, es palpable. Poder ver en vivo a la banda que agotó cinco veces el Teatro Gran Rex y llenó dos Movistar Arena, en un espacio más íntimo como el Centro Cultural Manuel Belgrano, promete ser una experiencia única e inolvidable.

Que Jujuy sea parte de esta importante gira no es un dato menor; es un hecho significativo que habla del crecimiento de la banda y de su deseo de conectar con cada rincón del país. El show se anticipa como una noche para cantar a todo pulmón los temas que ya son himnos de una generación y para llevarse la mejor de las experiencias del rock indie en español.

