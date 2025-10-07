Joven de 23 años fue atacado a puñaladas y está hospitalizado

Un joven de 23 años se encuentra alojado en la sala de Observaciones del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, luego de haber sido atacado a puñaladas.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró en el asentamiento Martín Fierro de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un joven de 23 años que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la viviendas de un familiar, salió por unos momentos a la calle y protagonizó un enfrentamiento con un hombre.

Los familiares de la víctima escucharon el pedido de auxilio y cuando salieron a la vereda, se dieron con el joven tendido en el suelo con varias heridas cortantes y alertaron de inmediato al sistema de emergencia 107.

Los paramédicos examinaron a la víctima y la trasladaron de urgencia a la guardia del nosocomio local, donde ingresó con el diagnóstico de herida de arma blanca en región dorsal y otras heridas leves en antebrazos y otras partes del cuerpo.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que la víctima habría reconocido a su agresor y con elementos que brindó a los investigadores, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, solicitó al Juzgado de Control de turno, la indentificación del protagonista y el registro domiciliario, para dar con su paradero.

Los efectivos de la Subcomisaría de las 150 Hectáreas están a cargo de las actuaciones.