Rap

Nahuel El Rap se prepara para el Teatro Olavarría de Bs As

El artista prevé lanzar antes un video y ofrecerá un show para los jujeños en Teatro El Pasillo de ciudad capital.

Rafael Montero
Martes, 07 de octubre de 2025 23:25
NAUEL EL RAP | ANUNCIÓ LA SALIDA DE UN NUEVO VIDEO DEL TEMA “ESTILO PROPIO”.

Nahuel El Rap se prepara para su presentación a fines de este mes, en Buenos Aires. Sí, el 31 de octubre presentará "Dancing in the sky" en el Teatro Olavarría de esa ciudad. Pero mientras tanto, anunció la salida de un nuevo video del tema "Estilo propio", y un show antes de partir, el día 11 de este mes, a las 18.30, en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190).

El tema "Estilo propio" formará parte del "mixtape" (versión de una canción que se crea mediante la mezcla de varias tomas o partes grabadas por separado) que saldrá en diciembre. En sus posteos dice "muy pronto" así que a estar atentos. "Creo que en dos semanitas ya sale", dijo. "Es un tema que justamente refleja lo que hago en cuanto a la música, siempre con un mensaje positivo. Y en el mixtape, lo que quiero es trazar una línea divisoria entre la apología y la moda y la música", cuenta.

"Próximamente viajo a Olavarría a hacer mi show, y el 15 de noviembre cierro el año en el Cine Teatro Alfa. Todo eso es muy lindo para mí. Cuenta que todo se hace desde el trabajo independiente, con su productora The Boy Studio junto a Flow Music. El video que está por salir, tiene tomas en el Teatro El Pasillo, el centro de la ciudad, el Cabildo, la Vieja Estación de Trenes y la Peatonal. Traté de mostrar distintos lugares de Jujuy, para aprovechar distintos paisajes que son muy lindos de la provincia", dijo. "Este mixtape lo estoy grabando con Flow Music. Va a contar con cuatro temas de los cuales uno tiene un video. Va estar en plataformas musicales y en mis redes sociales".

Y en relación a sus aspiraciones, recalca que quiere "ser diferente a todo lo que suena;, no me interesa que me escuchen por un tema que sea vacío, o que incite a salir, a la droga, a la joda. No está mal divertirse y salir, lo que está mal es el exceso", explica, "y el trasfondo que trae eso, peleas, daños, etc".

 

