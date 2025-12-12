25°
12 de Diciembre
Estados Unidos

Más de 250 personas en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur

La mayoría de los nuevos casos están relacionados con una iglesia en el condado de Spartanburg.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 09:50

Más de 250 personas fueron puestas en cuarentena en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, luego de que se reportara un brote de sarampión durante el fin de semana, informaron autoridades de salud locales.

Hasta el martes, el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur había reportado 27 nuevos casos de sarampión desde el viernes, lo que elevó el total de casos reportados en la región del norte del estado a 111.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la mayoría de los nuevos casos están relacionados con una iglesia en el condado de Spartanburg, en el noroeste de Carolina del Sur, añadió la agencia.

El brote de sarampión en Carolina del Sur se está "acelerando" a raíz de los viajes por el Día de Acción de Gracias y de la falta de vacunaciones, advirtió el miércoles la epidemióloga estatal Linda Bell. "Este es un importante incremento en nuestros casos en un breve período", dijo.

La vasta mayoría de casos reportados corresponde a niños no vacunados. La agencia Xinhua confirmó que de los 111 casos, 105 fueron de personas no vacunadas y uno de alguien vacunado. Otros tres recibieron una vacunación parcial.

