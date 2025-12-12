Ángela Torres volverá a ser la telonera de Shakira en su último show en Vélez

La talentosa cantante argentina Ángela Torres volverá a ser la telonera de Shakira en su último show en el estadio Vélez Sarsfield.

Según se informó la Agencia Noticias Argentinas, Torres demostró su crecimiento artístico al brillar como telonera de la colombiana en el estadio José Amalfitani, donde la “Loba” presentó su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour: Estoy Aquí”.

La artista argentina, que se encuentra en un gran momento profesional, fue la elegida para abrir las fechas en Buenos Aires con un show producido por Fénix Entertainment y, a su vez, contará con su propio show el 5 de marzo en el Gran Rex.

En sus anteriores presentaciones, Torres salió al escenario y encendió a un estadio que ya estaba colmado a la espera de “La Loba”. Con la sensibilidad y energía que la caracterizan, interpretó varios de los temas que forman parte de su aclamado álbum “No me olvides”, entre ellos “Vértigo”, “Friki” y la propia canción que da nombre al disco.

Su performance arriba del escenario la consolidó como una de las voces jóvenes más destacadas del país. Su álbum debut continúa siendo furor en redes sociales y se mantiene entre los proyectos más escuchados del año.

De esta forma, Torres volverá a subirse al escenario este jueves 11 de diciembre para interpretar, entre sus canciones, “Favorita”, su hit más celebrado, a la espera de brillar en su propio show en el Gran Rex