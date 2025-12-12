Rusherking habría comenzado un vínculo con una modelo del staff de Guido Kaczka

El cantante Rusherking, tras más de seis meses de separación con Angela Torres, habría iniciado una nueva relación amorosa, según diversas señales que aparecieron en redes sociales.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, todo inicio cuando desde la cuenta de Instagram, lomaspopu hicieron un post enigmático en sus historias. Al parecer la implicada en este nuevo amorío sería Stef Jegier, una joven modelo y azafata del programa de Guido Kaczka.

Desde la cuenta resaltaron las coincidencias entre sus publicaciones y las del cantante. Entre los detalles señalados figuraron imágenes en los mismos espacios, incluyendo un espejo y un ascensor, así como la presencia de objetos similares en las fotografías.

Además, ambos se siguen mutuamente en Instagram, lo que generó especulaciones sobre la cercanía entre ellos. Stef Jegier, comparte regularmente en su perfil momentos de su vida cotidiana y del detrás de escena de Buenas Noches Familia, el programa conducido por Guido Kaczka.

Hasta el momento, ni Rusherking ni la joven confirmaron oficialmente el vínculo, aunque las coincidencias en sus redes alimentan los rumores sobre un posible comienzo de relación.