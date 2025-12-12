Decomisaron milanesas hechas con papel higiénico en Santiago del Estero

El hecho, que se denunció formalmente este sábado pero sucedió el jueves pasado, tuvo lugar en un puesto de comidas situado en la esquina de la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle. Personal de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología llegó al lugar tras detectar serias irregularidades en la elaboración de los alimentos, poniendo en riesgo la salud de los vecinos.

El responsable del puesto, identificado como Marcos Rolando Ávila, un feriante proveniente de Tucumán, intentaba vender sándwiches de milanesa y choripanes durante las festividades, pero los productos estaban en condiciones que no cumplían con las normas sanitarias vigentes.

Según el acta de clausura, se incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en avanzado estado de deterioro, además de aderezos en mal estado de conservación. Lo más impactante fue la detección de restos de papel higiénico en algunos ingredientes, un hallazgo que, según los inspectores, podría haber provocado graves lesiones internas en quienes consumieran esos alimentos.

Desde la autoridad municipal explicaron que los alimentos presentaban condiciones deplorables de conservación, manipulación inadecuada, falta de higiene y ingredientes de dudosa procedencia. Todo el procedimiento fue documentado con fotografías y videos, y se realizó en presencia de testigos para garantizar la transparencia.

“Evitamos que decenas de personas consumieran alimentos que podían poner en serio riesgo su salud. El papel higiénico no solo es improcesable, sino que puede causar complicaciones digestivas severas”, expresaron desde el municipio, según informó Diario Panorama.

Tras la incautación, las autoridades procedieron a cerrar de inmediato el local y adelantaron que se presentará una denuncia penal contra Ávila por delitos contra la salud pública. Desde el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero confirmaron a Infobae que el caso está en manos de la justicia, y que en los próximos días citarán al comerciante para que explique el origen y la “receta” tan particular de sus productos.

El operativo refuerza la importancia de los controles bromatológicos en festividades populares y recuerda a la comunidad que solo deben consumirse alimentos habilitados y de procedencia confiable, para evitar riesgos y cuidar la salud de todos.