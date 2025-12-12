Maxi López y Wanda Nara más cómplices que nunca

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un divertido careo al recordar algunas situaciones que vivieron como pareja, durante la última emisión de MasterChef Celebrity del jueves.

En un cómico capítulo enfocado en el futbol, el ex futbolista volvió a lucir la larga cabellera que tenía cuando era figura en River, para probar su suerte en los penales y ganar tiempo en la competencia de cocina.

Una vez con las manos en acción, López recibió la visita en su estación de Wanda y del periodista invitado, Pablo Giraldt.

El careo comenzó cuando Maxi le consultó a Wanda si podía hacer algo para que "ganara" o le consiguiera "plata" en la competencia. Con su tono empresarial, la conductora le respondió que, si bien un representante no lo puede hacer "campeón del mundo", sí le puede hacer ganar dinero, y sentenció: "Siempre te hice ganar plata".

“A la otra administración le hizo ganar plata, a esta no”, reclamó el ex futbolista en su entrevista individual.

La discusión escaló cuando dejaron los negocios atrás y hablaron de la logística que manejaban como pareja en Europa, recordando las duras responsabilidades que Wanda asumió cuando el futbolista cambiaba de club: "Estas son las mudanzas que hice yo: Rusia, Brasil".

“Pero en Rusia no, no hiciste ese pase vos”, contestó Maxi. “No hice el pase, pero sí la mudanza. Cuando nos fuimos a Rusia, ¿quién cargó todas las cosas?”, retrucó la conductora.

“Vos gozaste de los benefits en Rusia”, le echó en cara Maxi.

Wanda concluyó con la anécdota que desató las risas, comparando las dificultades de ser su representante y esposa: "¿Sabés lo que era ir a depilarme y en ruso tener que explicar cómo quería el cavado?".