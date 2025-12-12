Publicaron los resultados del tercer sorteo para el ingreso a primer año

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy publicó este viernes los listados de vacantes asignadas en el tercer sorteo de ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026. La definición afectó a diez instituciones educativas de nivel secundario que registraron sobredemanda de inscripciones.

El procedimiento se había realizado el último miércoles en las instalaciones del Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY). Allí, a cada escuela se le asignó aleatoriamente un "momento" preciso (fecha, hora, minutos y segundos). Este criterio determinó luego la vacante para cada estudiante, según la cercanía entre ese horario sorteado y el momento exacto en que realizó su preinscripción online.

Las instituciones que participaron de esta tercera instancia son:

En Salvador de Jujuy:

Centro Polivalente de Artes “Prof. Luis Alberto Martínez”

Colegio Secundario N°2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”

Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”

Escuela de Educación Técnica N°2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”

En el interior provincial:

Colegio Secundario N°3 “San José” (Perico)

Escuela de Comercio N°1 “José Manuel Estrada” (Perico)

Colegio Secundario N°56 (El Carmen)

Escuela de Comercio N°2 “José Ingenieros” (San Pedro)

Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Horacio Guzmán” (San Pedro)

Escuela Normal Superior Libertador General San Martín (Libertador General San Martín)

Los resultados completos del sorteo se encuentran disponibles para su consulta en el portal oficial del proceso de ingreso: https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/. Las familias podrán verificar en dicha plataforma si los estudiantes han obtenido una vacante en alguna de las escuelas solicitadas.

Del 12 al 16 de diciembre será la última confirmación presentando la documentación requerida.