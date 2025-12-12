21°
Detuvieron al ex presidente de Bolivia Luis Arce en una causa por corrupción

Es por una investigación de supuestos movimientos fraudulentos al Fondo Indígena.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 09:55

El ex presidente de Bolivia Luis Arce fue aprehendido en la ciudad de La Paz, en el marco de una causa por corrupción vinculada al Fondo Indígena. La información fue confirmada por la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien denunció irregularidades en el procedimiento.

Según manifestó la ex funcionaria, la intervención del Ministerio Público se realizó “como un secuestro”, ya que Arce no habría sido notificado formalmente, no hubo presencia de familiares y el traslado se llevó a cabo sin información oficial. 

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora, en el barrio Sopocachi, de la ciudad de La Paz”, expresó a través de sus redes sociales.

Prada indicó además que se dirigió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dependiente de la Fiscalía General del Estado, donde le informaron que el exmandatario habría sido trasladado.

La causa se origina en la investigación por el manejo del Fondo Indígena, en la que se sostiene que durante su gestión como ministro de Economía, Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, quien actualmente permanece detenida de manera preventiva en una cárcel de mujeres de La Paz.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no emitieron un comunicado oficial sobre una eventual imputación formal ni sobre los pasos procesales que se seguirán.

De acuerdo con reportes de medios locales, Arce fue ingresado alrededor de las 15 (hora local) a la sede de la FELCC a bordo de una vagoneta blanca, y luego trasladado a la unidad anticorrupción para prestar declaración.

La aprehensión del exmandatario ocurre en un escenario de marcada tensión política tras el cambio de gobierno y en medio de la fractura interna del Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza con la que Arce llegó a la Presidencia y de la que posteriormente fue expulsado.

