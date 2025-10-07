°
8 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Córdoba

Jujuy ya tiene su delegación para Cosquín 2026

Los elegidos representarán a Jujuy en el certamen cordobés.

Martes, 07 de octubre de 2025 23:04
DELEGACIÓN DE ARTISTAS | EL DOMINGO FUE LA SELECCIÓN FINAL DE LOS REPRESENTANTES JUJEÑOS QUE ESTARÁN EN EL FESTIVAL DE COSQUÍN 2026

Con el cierre de una nueva edición del Pre Cosquín en la sede San Salvador de Jujuy, quedó definida la Delegación Oficial que viajará en enero a Córdoba para representar a la provincia en uno de los certámenes más importantes del folclore argentino. Luego de dos jornadas colmadas de música, danza y emoción, el jurado integrado por referentes de la cultura popular seleccionó a los y las artistas que lograron destacarse entre numerosos participantes del NOA.

El Centro Cultural “Manuel Belgrano” (exestación) fue el escenario de esta fiesta cultural, que reunió a talentos emergentes de toda la región. En danza, fueron elegidos Daniela Del Castillo y Brian Caliva como pareja de baile tradicional, mientras que en malambo resultaron ganadores Abigail Aguilar, en la categoría femenina, y Santiago Cruz, en la masculina.

En música, la delegación estará conformada por Wara Calpanchay y Jesy Carrasco como solistas vocales; el dúo Marcos - Batallanos en conjunto instrumental; La Huella Folk como conjunto vocal; Pablo Marcos en la categoría de solista instrumental; y el dúo Domínguez - Duarte en rubro vocal. Además, la canción inédita seleccionada fue Arroyito Verde, con letra de David Cazón e interpretada por el grupo Zamba Azul. La organización también otorgó una mención especial al grupo vocal Munay, de La Quiaca, en reconocimiento al esfuerzo y la calidad artística demostrada sobre el escenario.

Desde la comisión organizadora agradecieron a todas las personas que formaron parte de esta edición, al público que acompañó con entusiasmo, a los emprendedores que sumaron su presencia y a los medios de comunicación que ayudaron a visibilizar esta convocatoria.

