8 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Tilcara

El 18 en Tilcara una cita con el folclore en “La Encendida”

Tilcara se prepara para una noche de música, danza y pura fiesta.

Martes, 07 de octubre de 2025 23:23

El viernes 18 de octubre de 18 a 22, La Gran Casa de Tilcara será el escenario de “Peña - La Encendida II”, un evento que promete una velada vibrante al ritmo del folclore y la cumbia.

Con la participación de artistas como Antonio Olarte, Anawita, Loli Rodríguez y Tupac Alancay, la noche se perfila como una verdadera celebración de la cultura jujeña.

El show contará con una banda soporte de lujo integrada por Darío Cazón, Erick Díaz, Gastón Aranda, Ivanna Coldengruss y Santi Altaraz. Además la propuesta incluye una instancia más ya que habrá una clase abierta de danza folclórica y el cierre estará a cargo de La Sonora Soñadora, para bailar hasta el final, según anticiparon. Las reservas pueden hacerse al (388) 455-5326. Una oportunidad imperdible para vivir el arte y la alegría del norte.

Temas de la nota

