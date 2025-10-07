El 18 en Tilcara una cita con el folclore en “La Encendida”

El viernes 18 de octubre de 18 a 22, La Gran Casa de Tilcara será el escenario de “Peña - La Encendida II”, un evento que promete una velada vibrante al ritmo del folclore y la cumbia.

Con la participación de artistas como Antonio Olarte, Anawita, Loli Rodríguez y Tupac Alancay, la noche se perfila como una verdadera celebración de la cultura jujeña.

El show contará con una banda soporte de lujo integrada por Darío Cazón, Erick Díaz, Gastón Aranda, Ivanna Coldengruss y Santi Altaraz. Además la propuesta incluye una instancia más ya que habrá una clase abierta de danza folclórica y el cierre estará a cargo de La Sonora Soñadora, para bailar hasta el final, según anticiparon. Las reservas pueden hacerse al (388) 455-5326. Una oportunidad imperdible para vivir el arte y la alegría del norte.