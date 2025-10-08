Argentina enfrenta hoy a Nigeria por los octavos

La Selección Argentina Sub 20 enfrentará hoy a su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial de la categoría que se juega en Chile.

El encuentro, que está programado para las 16.30, se disputará en el estadio nacional "Julio Martínez Prádanos" de la ciudad de Santiago y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

El combinado "albiceleste", que es dirigido por Diego Placente, se clasificó a los octavos de final luego de su impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección junto con la de Japón en finalizar con puntaje ideal.

La actuación de los chicos fue de menor a mayor en la primera fase y hace ilusionar. Al mismo tiempo supieron sobrellevar el hecho que la parcialidad local siempre alentó al rival de turno.

Nigeria, por su parte, terminó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero gracias a los cuatro puntos acumulados consiguió avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

En este encuentro, el seleccioinado buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 también tuvieron una actuación impecable en la fase de grupos, pero en los octavos de final sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria.

La "albiceleste", además, quiere aprovechar la oportunidad este Mundial Sub 20 para volver a meterse en los cuartos de final de esta competición por primera vez desde la edición de 2011.

Argentina formará con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Mientras que Nigeria lo hará con Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.