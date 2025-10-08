"No tenemos que pensar que el empate nos sirve"

Bruno Palazzo, defensor del "lobo" dialogó con El Tribuno de Jujuy en la zona mixta del estadio "23 de Agosto" luego de la victoria de Gimnasia y Esgrima sobre Chacarita en el marco de la última fecha de la etapa regular de la Primera Nacional.

En mención al duelo del domingo pasado frente al "funebrero", el futbolista dijo: "Era un partido importante para los dos equipos, teníamos que ganar ambos, con distintas realidades. Creo que hicimos un gran partido, más allá de que por ahí bajamos un poco la intensidad".

Declarando sobre el hecho de no haber podido clasificar a la final por el primer ascenso a la que sí accedieron Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, el futbolista comentó: "Ya no hay tiempo de lamentarse, sino mirar para adelante, dimos el primer paso para lo que es este nuevo torneo y esperemos hacerlo bien el domingo que viene". El "lobo" estuvo más de 13 fechas puntero y no haber ganado el grupo con esa marca es lo que dejó una sensación agridulce en todo el "mundo albiceleste".

Palazzo también se refirió a la adaptación que tuvo el plantel de Gimnasia frente a las diferentes adversidades que se le presentaron a lo largo de las 34 fechas de la etapa regular: "Eso habla excelente del plantel que tenemos, porque sufrimos en las últimas fechas la verdad tantos cambios sobre todo en defensa y creo que a los que les tocó en este tramo lo hicieron de la mejor manera y eso habla muy bien de nosotros, de que estamos con las mismas ganas , la misma intensidad, el mismo compromiso de hacer las cosas lo mejor posible".

Ya pensando en el duelo eliminatorio versus San Miguel, el futbolista comentó: "Estamos con mucha confianza, muchas ganas y predisposición. Va a ser un partido durísimo, un partido de detalles. Tenemos que estar concentrados, laburar de la mejor manera, no tenemos que pensar que con el empate nos sirve porque la idea es poder ganar. Si queremos ascender le tenemos que ganar a cualquiera más allá de la ventaja deportiva".

En definitiva, Bruno Palazzo, jugador que tuvo un andar correcto durante toda la etapa regular, se ilusiona con cumplir el objetivo de regresar a Primera al "lobo" jujeño.

1º ronda (Reducido)

Sábado 11 de octubre

A las 13: Atlanta vs Chaco.

20.30: Gimnasia y Tiro vs Temperley (TV).

Domingo 12 de octubre

A las 15.10: Gimnasia vs San Miguel (TV).

17.10: Estudiantes (BA) vs Maipú (TV).

19: Estudiantes (RC) vs Patronato.

19: Tristán vs Agropecuario.

21.15: Morón vs San Martín (T) (TV).