El presidente del Bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Jujuy, Rubén Rivarola, solicitó a Alejandro Bossatti y Gonzalo de La Colina, designados como procurador general y adjunto, respectivamente, en el Ministerio Público de la Acusación, que "trabajen intensamente, hagan cumplir las leyes e investiguen lo que deban investigar".

Así se expresó al finalizar ayer la cuarta sesión especial en la que la Cámara prestó acuerdo para sus nombramientos en reemplazo de Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini, quienes renunciaron al cargo acorralados por un pedido de juicio político.

Anteriormente se había concretado la tercera sesión especial, en la cual se dio lectura a la nota 119G con fecha de ayer, remitida por el Ejecutivo provincial, solicitando el pedido de acuerdo para ambos postulantes.

La legisladora Gisel Bravo convocó a la Comisión de Asuntos Institucionales para evaluar los pliegos, realizar las entrevistas correspondientes y emitir el despacho, proponiendo también la cuarta sesión una vez finalizada la reunión de comisión.

Durante la última sesión, había cuestionado dichos del Bloque del Frente de Izquierda sobre el futuro desempeño de Bosatti y De la Colina: "Parece que en la Legislatura hay videntes, porque ya saben cómo van a trabajar y qué no van a investigar".

Ambos son "dos abogados prestigiosos, hay que dejarlos trabajar y mostrar lo que harán, pero de ninguna manera pueden decir hoy (por ayer) que harán nada y seguirá todo como estaba. Estamos convencidos que están yendo dos buenos hombres y las cosas que están mal seguramente las van a corregir".

En declaraciones periodísticas, agregó Rivarola: "Queremos lo mejor para nuestra provincia y los ciudadanos, entonces debemos continuar avanzando por un Jujuy cada vez mejor y una Justicia equilibrada".