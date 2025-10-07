Virgen de Río Blanco: ¿Leyenda o historia?

Se dice que, la virgen se habría aparecido en actitud de rechazo hacia los indios tobas, perseguidores de los Paypayas.

El juramento de la Bandera de Belgrano, el 25 de mayo de 1812, se habría efectuado ante su imagen. El General Martín Miguel de Güemes, no atravesaba Jujuy sin postrarse ante la protectora del norte.

El primer documento histórico anota la fecha de 1696, pero es probable que la imagen estuviera en Jujuy a mediados del siglo XVII.

Recibió la coronación pontificia por Decreto del papa Benedicto XV, con fecha del 25 de marzo de 1920 y la ceremonia tuvo lugar el 31 de octubre del mismo año.

Su Santidad, Juan XXIII, a pedido del primer Obispo de Jujuy, Monseñor Enrique Mühn, la declaró patrona de la Diócesis de Jujuy, el 1 de julio de 1960.

La imagen mide 0,65 cm, su talla tiene características hispanas y está pintada de negro y dorado. Una leyenda afirma que la imagen había sido obsequiada por el Pbro Pedro Ortíz de Zárate (1622-1683), a los indios Paypayas; de allí su denominación.