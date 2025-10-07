Continúa la campaña de esterilización en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, continúa llevando adelante el acompañamiento y las jornadas de esterilización masiva de mascotas en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el control poblacional de animales domésticos.

Esta semana, el cronograma contempla los siguientes puntos de atención:

Miércoles 8: en la Plaza Monseñor Mallagray, ubicada en pasaje Ramírez entre Vergara y Lucio Mansilla, del barrio San Isidro, se otorgarán 30 turnos.

Jueves 9: se llevará a cabo una jornada de esterilización masiva gratuita, en los centros habilitados:

Barrio Chijra: 60 turnos.

Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa: 60 turnos.

Centro Modelo de Zoonosis del barrio Alto Comedero: 45 turnos.

Cabe destacar que las esterilizaciones tendrán un costo mínimo, excepto las del jueves, que serán completamente gratuitas.

Como requisitos, se recuerda que las mascotas deben contar con certificado de vacunación antirrábica vigente, y tener más de 6 meses y menos de 8 años de edad.

Desde el municipio se invita a los vecinos y vecinas a participar de estas jornadas, contribuyendo al cuidado y bienestar animal, así como a la salud pública de toda la comunidad.