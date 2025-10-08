Chofer de una aplicación fue golpeado y asaltado

Un chofer de una conocida aplicación denunció que fue golpeado y luego asaltado por dos hombres al momento de intentar defender a una pasajera que era agredida por un sujeto. El hecho sucedió en la banquina de la ruta nacional N° 9, a la altura del distrito capitalino Alto Comedero, en donde el conductor frenó para que suba una pareja que había solicitado el viaje. Tras los hechos, que incluyeron la rotura de sectores del vehículo, los sospechosos se dieron a la fuga.

El inusual hecho sucedió días pasados por la noche, cuando el denunciante recibió en su aplicación el pedido de un viaje para el cual lo esperaba una pareja en las inmediaciones de la "cancha de los bancarios", por la ruta 9 frente al cementerio Parque El Solar.

En ese contexto, alrededor de las 23 el conductor manejó su auto hasta el punto en el cual lo aguardaban dos pasajeros.

Fue entonces que el chofer llegó hasta la "cancha de los bancarios", en donde lo esperaban un hombre y una mujer, por lo que estacionó en la banquina.

Sin embargo, al momento de subir al vehículo la pareja comenzó una fuerte discusión, situación por la cual la mujer comenzó a ser agredida por el hombre. Por esa razón, el chofer intentó defenderla, pero dos sujetos que estaban en las cercanías intervinieron y comenzaron a pegarle al conductor.

Así fue que en inferioridad de condiciones, la víctima que trabaja con una aplicación sufrió fuertes golpes en su brazo izquierdo. Además, los inculpados le sustrajeron el teléfono celular y rompieron el parabrisas del vehículo.

Tras la violencia desatada a bordo del auto, los dos hombres y la pareja huyeron del lugar a pie, adentrándose en las calles aledañas a la ruta 9, a la altura de Alto Comedero.

Por su parte, el damnificado se acercó hasta la Seccional 46° y denunció lo sucedido aportando las características de los atacantes. También, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se trabaje por investigación penal preparatoria, se realice un croquis de la zona en donde tuvo lugar el hecho, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el informe médico del agredido.