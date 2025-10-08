Dañó el auto de un amigo porque le dijo que jugó mal

Un hombre intentó atacar con un arma blanca a su amigo y provocó daños en su vehículo, por haberle dicho que jugó mal un partido de fútbol en el que compartieron equipo.

El agresor justificó su ataque al indicar que le había dicho que jugó mal un partido de fútbol en el que compartían equipo.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 22 en una cancha ubicada en un sector del barrio B2 de Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que el damnificado se encontraba con un grupo de personas, cuando fue increpado por otro hombre que empuñaba un arma blanca y vociferaba amenazas en su contra.

El inculpado le recriminó por haberle dicho que jugó mal un partido de fútbol en el que compartieron equipo, disputado el día anterior, y en un momento determinado intentó atacarlo, pero fue impedido por las personas que se encontraban allí.

Al no poder lograr su cometido, el irascible protagonista se aproximó al automóvil del damnificado y con el arma blanca provocó destrozos en distintos sectores del rodado.

Posteriormente, la víctima se dirigió a la Seccional 46°, donde denunció el episodio e indicó a los efectivos policiales que el vehículo resultó con daños en el capote, parabrisas y el techo.

Además aportó la identidad del inculpado, con quien suele compartir equipo de fútbol durante los fines de semana y explicó temer por su vida, debido a que el sujeto lo amenazó de muerte y le dijo que lo buscaría en su domicilio.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 46°.