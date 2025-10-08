Robaron su auto mientras estaba durmiendo en la casa

Un vecino domiciliado en Villa Jardín de Reyes, al norte de la capital jujeña, denunció que sospechosos robaron su auto, además de ingresar a la casa para sustraer ropa y calzados, mientras dormía dentro de la propiedad. Cuando se despertó al otro día, notó la falta de las pertenencias y se dirigió a la dependencia policial.

El ilícito ocurrió días pasados por la noche, cuando alrededor de las 23 la víctima se encontraba en la vivienda y se acostó a dormir. Previamente había dejado estacionado su auto marca Volkswagen Gol Power en el ingreso a la vivienda, al lado de un árbol, y asegurado la reja de entrada a la propiedad.

Fue entonces que al otro día, el damnificado cerca de las 9.30 se despertó y levantó. Así fue que al mirar por la ventana que da a la calle notó que su auto ya no se encontraba donde lo había dejado la noche anterior.

Además, la víctima al recorrer los ambientes del inmueble, también se dio cuenta que ingresaron los sospechosos para llevarse una garrafa de 10 kilos, varias prendas de vestir y calzados, antes de darse a la fuga.

Por esa razón, el hombre se dirigió a la Seccional 34° de Villa Jardín de Reyes para realizar la denuncia de lo sucedido. Además, en la dependencia aportó que la casa estaba debidamente asegurada, aunque no recordaba si el auto se encontraba con la llave colocada.

Finalmente, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que Criminalística realice el peritaje en la casa y se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad aledañas.