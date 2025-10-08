Jujeños se destacaron

Los jujeños Gastón Plasencio, Sebastián Mealla, Valentín Blasco y Nicolás Quiñones, se lucieron en el Ironman 5150 de Entre Ríos.

Los integrantes del RB TriTeam que dirige Rodrigo Burgos, lograron muy buenos tiempos. Las pruebas combinadas como el triatlón, se miden en tiempo, independientemente que todos los competidores largan para ganar, o por lo menos terminar lo más arriba posible, por eso cada llegada tiene un sabor a “primer lugar”, porque el haber terminado semejante carrera que tuvo natación, ciclismo y pedestrismo, ya es un logro.

“Les fue muy bien, el mejor fue Blasco con 2h34´ en categoría 4044 años, después Plasencio que hizo 2h35´ en categoría 35-39 años, Quiñones 3h y Mealla 3h17´, ambos en 40-44 años, todos bajaron sus tiempos, una distancia larga, una prueba exigente, por lo tanto el balance que hicieron fue muy bueno”, contó a El Tribuno de Jujuy Rodrigo Burgos.

El experimentado triatleta y entrenador del equipo que formó, dijo que “fue un día complicado, atípico porque se largó una tormenta como a las 5 de la mañana, la largada estaba prevista que sea a las 7 y era un diluvio, por lo que fueron postergándola, a las 10 comenzaron bajo llovizna, con calles inundadas, aunque después paró, pero todo el circuito quedó complicado”, detalló.

Sucede que “era un circuito que para los 1.300 triatletas fue angosto en algunos sectores, por ejemplo había que cruzar un puente que tenía una mano de ida y una de regreso, y una parte estaba inundada, por lo que se tenían que cruzar en contramano, ahí se formó por momentos un cuello de botella”, precisó.

Los jujeños cumplieron con las exigencias nadando el kilómetro y medio del circuito en el río Uruguay, luego siguieron con el tramo de 40 km de ciclismo, que incluyó dos vueltas por avenidas y rutas locales, y finalizaron con 10 km de pedestrismo por un circuito urbano que recorrió zonas emblemáticas de la ciudad. Para los triatletas jujeños fue el inicio de la temporada, por eso los tiempos fueron muy buenos atendiendo el clima y la zona, pero principalmente porque se vio reflejado el trabajo de pretemporada que vienen desarrollando combinando las tres pruebas, sumando minutos en cada distancia y, tras una etapa de descarga, afinando la puesta a punto para llegar listos a los circuitos planificados.