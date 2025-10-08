Miércoles con cielo parcialmente nublado

Mitad de semana y amaneció frio en San Salvador de Jujuy, el termómetro marca tan solo 6 grados centígrados.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo ligeramente nublado a parcialmente nublado para la tarde con una temperatura máxima que llegaría a los 23 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los valles se va a sentir un poco más el calor ya que se espera para hoy una temperatura máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado. Mientras que en el ramal la máxima podría alcanzar los 28 grados centígrados.

En Humahuaca será un día con cielo mayormente nublado y con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima rondara los 18 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día comienza con tan solo 2 grados centígrados y se anticipa para la tarde de hoy una temperatura máxima de 19 grados.